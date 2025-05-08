Yeni PAPA ABD’li Kardinal Prevost Seçildi

PAPA FRANCISCUS’UN VEFATI VE YENİ PAPA SEÇİMİ

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatından sonra herkes gözlerini Vatikan’a çevirmişti. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz dumanla birlikte, Katolik dünyası yeni papasına kavuştu. 267. papa olarak ABD’li Kardinal Francis Prevost seçildi. Franciscus’un ardından boşalan makam (Sede Vacante), konklav süreciyle adım adım doldu. Kardinaller, papa seçiminde ikinci gün öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda 267’nci papayı belirlemek üzere toplandı. Sistine Şapeli’nden gelen beyaz duman, kararın alındığını tüm dünyaya duyurdu.

TARİHİ ZAFER VE GÜÇLÜ RAKİPLER

Peru’da uzun süre görev yapan 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Francis Prevost’un, güçlü rakipleri Tagle, Aveline ve Zuppi’yi geride bırakarak bu “sürpriz” zafere imza attığı ifade ediliyor. Kardinal Prevost, yoksul destekleme ve göçmen politikaları gibi konularda, selefi Papa Franciscus’un görüşlerini paylaşıyor.

KARDİNALLER KOLEJİ’NDEN DESTEK

Yeni papayı seçmek için toplanan Kardinaller Koleji, 133 din adamıyla oluşuyor. Prevost, bu kolejdeki din adamlarının en az üçte ikisinin, yani 89’unun oyunu alarak papa unvanını kazandı. Vatikan’ın kalbi olan Aziz Petrus Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, dumanın beyaz olduğunu görünce coşkuyla karşıladı; bazıları sevinç gözyaşları dökerken, diğerleri dualarla tarihi ana tanıklık etti.

Geleneğe göre, dumanın yükselmesinden yaklaşık bir saat sonra yeni seçilen Papa, ilk kez halkın karşısına çıktı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasında beliren Papa, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) ifadesiyle kendini tanıttı. Bu tarihi bildirimi yapma görevi, Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye verildi.

PAPA TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA

Katolik Kilisesi, tarih boyunca 266 papa çıkarmış ve bu liderlerin büyük çoğunluğu İtalyan kökenli olmuştu. Ancak 2013’te ilk kez Latin Amerika kökenli bir isim, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) bu kutsal göreve seçilmişti. Şimdi ise milyonlarca insan, yeni papa ile beraber kilisenin geleceğine dair umutlarını yeniden yeşertiyor.