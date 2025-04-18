Yeni Plan Açıklandı: ABD, Çin Gemilerinden Ücret Alacak!

ABD’NİN GEMİ İNŞA POLİTİKALARI HAKKINDAKİ YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Amerikan gemi inşasını yeniden canlandırmak ve Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki hâkimiyetine karşı durmak amacıyla belirli önlemler alındığını açıkladı. Bu durum, yaklaşık bir yıl süren bir incelemenin ardından ortaya çıktı ve kamuoyundan alınan görüşlerle de desteklendi.

YENİ ÖNLEMLER İKİ AŞAMADA UYGULANACAK

Yapılan açıklamada, yeni önlemlerin iki aşamada hayata geçirileceği belirtildi. İlk aşamada, ilk 180 gün boyunca herhangi bir ücretin uygulanmayacağı kaydedildi. Bu sürenin sona ermesinin ardından, Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecilerinden ABD seferi başına net tonaja göre, ayrıca Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden net tonaj veya konteyner bazında ücretler alınacağı ifade edildi. Bu ücretlerin kademeli olarak artacağı da vurgulandı.

LNG GEMİLERİNE YENİ TEŞVİKLER GETİRİLECEK

Açıklamanın ikinci aşaması, üç yıl içinde gerçekleştirilecek ve ABD yapımı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerini teşvik etmek amacıyla, LNG’nin yabancı gemilerle taşınmasına yönelik belirli kısıtlamalar getirileceği bildirildi. Bu kısıtlamaların 22 yıl boyunca kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Ayrıca, liman ekipmanlarına yönelik yeni gümrük tarifelerinin de gündemde olduğu ve bu konuda kamuoyundan görüş talep edildiği belirtildi.

ABD TİCARET TEMSİLCİSİ’NDEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, gemiler ve deniz taşımacılığının Amerika’nın ekonomik güvenliği ve ticaretin serbest akışı için kritik öneme sahip olduğunu açıkladı. Greer, “Trump yönetiminin atacağı adımlar, Çin’in hakimiyetini tersine çevirmeye başlayacak, ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele alacak ve ABD yapımı gemiler için bir talep sinyali gönderecek,” şeklinde değerlendirmede bulundu.