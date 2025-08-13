Yeni Sezonda Galatasaray’da Değişim Var

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, kadrosunda önemli bir değişiklik gerçekleştirecek. Geride kalan sezonu 50 puan toplayarak Kadınlar Süper Ligi’nde dördüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona etkili bir başlangıç yapmak amacıyla kadrosundan 18 oyuncusuna veda etti.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan açıklamada, kadrodan ayrılan oyuncular arasında Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Ina Kristoffersen, Arzu Karabulut, Andrea Staskova, Emine Ecem Esen ve Nazlıcan Parlak gibi isimler bulunuyor. Bu değişimle birlikte takım, yeni bir yapılanma içerisine girerek daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, önümüzdeki sezonda daha üst sıralarda yer almayı ve mevcut kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yapılan kadro değişiklikleri, takımın hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayabilir.