Yeni Sezonda Galatasaray’da Kadro Yenileniyor

KADRODAKİ DEĞİŞİM

Yeni sezonda Galatasaray Kadın Futbol Takımı kadrosunda önemli bir değişim yaşanıyor. Kadınlar Süper Ligi’nde geçmişte 50 puan topladığı ve ligi dördüncü sırada tamamladığı sezon sonrası, sarı-kırmızılı ekip için bir dönem sona erdi. Galatasaray, yeni sezon için kadrosunda köklü bir revizyon yaparak tam 18 oyuncusuna veda ediyor.

VEDA EDEN OYUNCULAR

Yapılan açıklamada, kadrodan ayrılan isimler arasında Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Ina Kristoffersen, Arzu Karabulut, Andrea Staskova, Emine Ecem Esen ve Nazlıcan Parlak gibi oyuncular yer alıyor. Bu değişimler, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yeni sezonda daha güçlü bir takım oluşturma hedefi taşıyor.

Yeni Katılımlarla 6 Belediye Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği, siyaset çevrelerinde tartışılan AK Parti'ye geçiş yapması beklenen belediyeler hakkında kulislerde yoğun spekülasyonlar sürüyor.
Diyarbakır’da Kanalda Bir Çocuk Kayboldu

Yenişehir ilçesinde sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Muhammed Ronahi Gültekin'in cesedi bulundu. Genç, bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu.

