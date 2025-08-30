Yeni Sıcak Hava Dalgası Başladı

YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelinde soğuk rüzgarların kaybolmasıyla birlikte, gözler yeni sıcak hava dalgasına çevriliyor. Meteoroloji verileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkacağını gösteriyor.

Pazar Günü SICAKLIĞIN ZİRVEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, pazar günü sıcaklıkların zirveye ulaşacağını ve bu durumun salı gününe kadar devam edeceğini belirtiyor. Çarşamba gününden itibaren ise ülke genelinde sıcaklıklarda kademeli bir düşüş yaşanması bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar oluşabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, Türkiye’nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde, İstanbul 29°C, Edirne 33°C ve Kırklareli 32°C ile hava durumu az bulutlu ve açık geçecek.

ege’DE YÜKSEK SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Ege Bölgesi’nde Denizli’nin 38°C, Afyonkarahisar’ın 34°C, İzmir’in 33°C ve Muğla’nın 33°C gibi sıcaklıklarla yüksek seyredeceği öngörülüyor. Bu bölgede de gökyüzü genel olarak açık olacak.

AKDENİZ’DE YAĞIŞ OLASILIĞI

Akdeniz Bölgesi’nde Adana 33°C, Hatay 30°C ve Antalya 30°C sıcaklıklarıyla yüksek değerlere ulaşacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLAR

İç Anadolu’da ise Ankara 34°C, Eskişehir 35°C ve Konya 34°C değerlerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU HAVA

Karadeniz Bölgesi’nde Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK SICAKLIKLAR

Doğu Anadolu’da Malatya 37°C, Erzurum 33°C ve Kars 33°C gibi sıcaklık artışlarının hissedilmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C ve Siirt 38°C ile sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor.