Yeni Sistemle Akaryakıt Satışı Zorunlu

AKARYAKIT SATIŞLARI YENİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Bugünden itibaren Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) aracılığıyla gerçekleştirmeye başladı. Yeni sistem ile birlikte, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan satışlar, vergi mevzuatına göre geçersiz sayılıyor.

BAŞVURU VE CİHAZ TAKMA SÜRESİ HAKKINDA UYARI

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önceki açıklamalarına göre, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistemin zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araç sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları ve 30 Haziran’a kadar da araçlarına TTB cihazını taktırmaları gerekiyor. Benzin ya da motorin dışında yakıtla çalışan araçlar ise geçici bir muafiyetten yararlanacak. Bu araçlara 1 Temmuz’dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi veriliyor.

VERGİ AVANTAJI VE TAKİP KOLAYLIĞI SUNULUYOR

Yeni sistem ile birlikte akaryakıt alımları otomatik olarak kayda geçecek. Böylelikle, işletmeler akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebilecek. Ayrıca, Maliye harcamaları dijital olarak takip edebilecek ve vergi denetiminde etkinlik sağlanacak.