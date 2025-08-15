Yeni Tuzağın Adı: Pornografi Suçlaması

Son dönemde dolandırıcılık vakaları, dolandırıcıların yaratıcılıklarını artırmasıyla her geçen gün artıyor. İnsanların kimlik bilgilerini ele geçirmek için yeni yöntemler geliştiren dolandırıcıların geliştirdiği en son yöntem ise oldukça şaşırtıcı.

PORNOGRAFİ SUÇLAMASI

Son günlerde ortaya çıkan dolandırıcılık faaliyetlerinde, mağdurlara bir e-posta gönderilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün ön soruşturma kapsamında yetki verdiği bilgisi veriliyor. Hedefe gönderilen mailde, bilgisayarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlarından kamu düzenini bozma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

İKİNCİ AŞAMA CEZALARLA KORKUTMA

Mailde, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri belirtilerek, “Yayınlamak üzere bir çocuğun görüntüsünü ve temsilini sabitlemek, kaydetmek veya iletmek, bu görüntü veya temsil pornografik nitelikte ise beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” uyarısıyla hedef kişilere tehdit savruluyor. Ayrıca, ‘korkutma’ öğesi daha da artırılarak “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet aracılığıyla cinsel taciz, cinsel saldırı veya tecavüz suçlarının işlenmesi durumunda cezaların ağırlaştırılması öngörülmektedir” denilerek, tehlikenin boyutları vurgulanıyor.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTENİYOR

Dolandırıcılar, çeşitli suçlamalarla korkuttukları kişilerden son aşamada 72 saat içerisinde atmaları gereken adımlar sunuyor. Hedef şahısların, hakkında tutuklama emri çıkarılmaması, evlerine polis gönderilmemesi ve dosya bilgilerinin pedofili karşıtı dernekler ile medyaya verilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermeleri talep ediliyor. İnternette kendilerini Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş olarak tanıtan dolandırıcılar, bu şekilde mağdurları kandırmaya çalışıyor.