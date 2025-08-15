Yeni Tuzak: ‘Pornografi Suçlaması’ Kimlik İstiyorlar

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Vatandaşların parasına göz diken dolandırıcılar her gün farklı yollarla karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde insanların kimlik bilgilerini ele geçirmek için yeni bir yöntem ortaya kondu. Gelen mailler, pek çok kişiyi şoka sokuyor.

PORNOGRAFİ SUÇLAMALARIYLA KORKUTMA

Dolandırıcılar, bir mail aracılığıyla vatandaşa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün ön soruşturma kapsamında kendilerine dava açıldığına dair bilgi veriyor. Maillerde, bilgisayarının ele geçirildiği ve “Çocuk pornografisi, pedofili, teşhircilik ve siber pornografi” suçlarına karıştığı belirtiliyor. Bu durum vatandaşlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Mail içeriğinde, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri de referans gösteriliyor. “Bir çocuğun görüntüsünü kaydetmek veya iletmek, bu görüntü pornografik nitelikteyse beş yıl hapis ve 2.478.216 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılır” şeklinde ifadelerle hedef kişilere korku salınıyor. Ek olarak, “Mart 2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 390-1 sayılı maddesi, internet üzerinden işlenen cinsel taciz ve saldırı suçlarının ağırlaştırılmasını öngörmektedir” denilerek korkunun dozu artırılıyor.

İSTENEN KİMLİK BİLGİLERİ

Dolandırıcılar, bu püf noktasını kullanarak korkudurulan kişilerden son aşamada 72 saat içinde belirli adımlar atmalarını istiyor. Hedef kişilerin, tutuklama emri çıkartılmaması ve isimlerinin Ulusal Cinsel Suçlular Siciline kaydedilmemesi için kimlik belgelerini belirtilen mail adresine göndermeleri talep ediliyor. Dolandırıcılar, bu süreçte Polis Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın ismini kullanarak güvenilir bir imaj çizmeye çalışıyor.