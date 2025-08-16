Yeni Uygulama: 15 Milyon Kişiye SMS

KANSERHASTALIĞI HALK SAĞLIĞI SORUNU

Bakanlığın açıklamasına göre, kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor. Erken teşhisi yapılan kanser tiplerinde tedavi başarısı artıyor. Bunun sonucunda hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi yükseliyor. Bu durumda, daha fazla kişinin ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olmasını sağlamak ve tarama faaliyetlerine katılımlarını artırmak amacıyla kısa mesaj (SMS) bilgilendirme uygulaması devreye alındı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Ulusal Kanser Tarama Programı dahilinde, 40 ile 69 yaş aralığındaki kadınlar için iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar için beş yılda bir HPV-DNA testiyle serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler için iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Bu tarama işlemleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama dahilinde meme kanseri taramasına katılmaları için yaklaşık 5,5 milyon, serviks kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj göndermeyi planlıyor. 1 aylık bir süre içinde kademeli olarak gönderilecek kısa mesajlarda, hangi kanser türlerine yönelik tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri bulunacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor. Aralarında daha önce kanser taramalarına katılmış olan kişiler de yer alıyor.