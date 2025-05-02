Gündem

Yeni Volkswagen Jetta Türkiye’ye Geliyor

yeni-volkswagen-jetta-turkiye-ye-geliyor

VOLKSWAGEN JETTA TÜRKİYE PAZARINA DÖNÜYOR

Son zamanlarda herkesin dikkatini çeken bir konu, Volkswagen fiyatlarının hızlı bir şekilde artması oldu. Birçok pazarda yaşanan sıkıntılar, Volkswagen için Türkiye’de de zorluklar doğuruyor. Bu nedenle, markanın yeni bir strateji geliştirmesi gereken bir dönem başladı.

Jetta YENİDEN SATIŞA SUNULUYOR

Volkswagen, geçmişte en çok satılan C Sedan modeli Volkswagen Jetta’yı Türkiye pazarına yeniden kazandırmayı planlıyor. Jetta, Türkiye’de uzun yıllar boyunca yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak, marka belki de kendi hatası yüzünden Jetta’yı ülkemizden çekmeyi tercih etti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni kasa ile çok daha çekici bir görünüme kavuşan Jetta, şimdi Türkiye’deki piyasaya yeniden girmeye hazırlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail Savaş Uçakları Suriye’yi Vurdu

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam da dahil olmak üzere birçok şehirde hava saldırıları gerçekleştirdi.
Gündem

Merkez Bankası’ndan Türk Lirası Adımları

Merkez Bankası, Türk lirasına geçişi teşvik etmek için yabancı para mevduatlarının zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırdı ve Türk lirası için faiz oranlarını yükseltti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.