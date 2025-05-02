Yeni Volkswagen Jetta Türkiye’ye Geliyor

VOLKSWAGEN JETTA TÜRKİYE PAZARINA DÖNÜYOR

Son zamanlarda herkesin dikkatini çeken bir konu, Volkswagen fiyatlarının hızlı bir şekilde artması oldu. Birçok pazarda yaşanan sıkıntılar, Volkswagen için Türkiye’de de zorluklar doğuruyor. Bu nedenle, markanın yeni bir strateji geliştirmesi gereken bir dönem başladı.

Jetta YENİDEN SATIŞA SUNULUYOR

Volkswagen, geçmişte en çok satılan C Sedan modeli Volkswagen Jetta’yı Türkiye pazarına yeniden kazandırmayı planlıyor. Jetta, Türkiye’de uzun yıllar boyunca yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak, marka belki de kendi hatası yüzünden Jetta’yı ülkemizden çekmeyi tercih etti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni kasa ile çok daha çekici bir görünüme kavuşan Jetta, şimdi Türkiye’deki piyasaya yeniden girmeye hazırlanıyor.