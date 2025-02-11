Yeni Volvo XC90 Türkiye İçin Tanıtıldı

VOLVO XC90 TANITIMI

Volvo Cars’ın ikonik amiral gemisi SUV modeli XC90, Türkiye’de gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı. Bu model, Volvo’nun hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisini güçlendiren yeniliklerle, tasarım ve teknoloji alanında segmentinde çıtayı yükseltiyor. XC90, üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Sınırlı sayıda üretilen Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin TL, XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin TL fiyatla satışa sunuluyor. 2002 yılından bu yana Türkiye’de 17 bin 437 adet satılan XC90, son 6 yıldır kendi segmentinde liderliğini koruyor.

GÜVENLİK VE KONFOR STANDARTLARI

Premium SUV sınıfında 6 yıl boyunca lider olan XC90, üstün güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle dikkat çekiyor. 7 koltuk kapasitesine sahip XC90, gelişmiş sürüş konforu ve geniş alan sunuyor. XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek bir şarjla 69 kilometreye kadar sıfır egzoz emisyonuyla tamamen elektrikli menzil sağlıyor. İhtiyaç durumunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km’den fazla menzil sunabiliyor. Volvo Car Türkiye, 2024 yılında premium segmentte plug-in hybrid satışlarıyla liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Gelişmiş güvenlik kafesi ve aktif güvenlik özellikleri, XC90’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

MODERN TASARIM VE TEKNOLOJİ

Yeni XC90’ın dış tasarımları daha modern ve cesur çizgilerle zenginleştirilmişken, iç mekânda 11,2 inç yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Artırılan piksel yoğunluğu, daha net bir görüntü kalitesi sağlıyor. Haritalar, medya ve telefon gibi sıkça kullanılan uygulamalara ana ekrandan ulaşmak mümkün. Navigasyon esnasında müzik değiştirmek isteyen sürücüler, Google Maps’ten çıkmadan medya kontrolleri yapabiliyor. Bu yeni ekran düzeni, uzaktan güncellemelerle sürekli olarak geliştiriliyor.

İSKANDİNAV ZARAFETİ

İç mekânda modern İskandinav tasarımının etkileri hissediliyor. Yeniden tasarlanan gösterge paneli ve geri dönüştürülmüş malzemeler dikkat çekiyor. XC90, Bowers & Wilkins High Fidelity ses sistemiyle donatılarak, sahne veya konser salonu atmosferini kullanıcıya taşıyor. İç tasarımda Cardamom rengi, dış tasarımda ise yeni Mulberry kırmızı rengi, otomobile şıklık katıyor.

VOLVO CAR TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMALAR

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, “Yeni Volvo XC90, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında çıtayı her zaman daha yükseğe taşımayı başaran bir model” diyor. Ayrıca 2024 yılında premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderlik hedefini de vurguluyor. Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski, “Volvo Cars, 2024 yılında en yüksek perakende satış ve işletme kârına ulaştı” açıklamasını yapıyor. Türkiye’nin satış rekoru kırarak Avrupa’nın önemli pazarlarından biri haline geldiğini belirtiyor.