Yeni Yargı Paketi Geliyor: Boşanma, Nafaka

YENİ YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandıracak geniş kapsamlı bir yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hakkari’de gerçekleştirilen “Kadın ve Gençlik Buluşması” etkinliğinde yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslağın davaların sürelerini kısaltmayı hedeflediğini ve özellikle kadınların mağduriyetlerini azaltacağını belirtti.

MADDİ VE MANEVİ DAVALAR AYRI OLACAK

Hazırlanan yeni paket ile maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi planlanıyor. Bu değişiklikler, boşanma sürecindeki kadınların haklarını koruyacak ve onların barınma gibi temel ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olacak.

KADIN MAĞDURİYETİNE DİKKAT

Aile hukuku ile ilgili sorunları giderecek bir yargı paketi taslağının son aşamalara geldiğini ifade eden Tunç şu ifadeleri kullandı: “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor ama davaların uzun sürmesi kadınların mağduriyetine yol açıyor. Gerçekten haklı dilekçeler alıyoruz. Diyor ki, ‘İstinafta davam uzun sürdü, öne alınsın, öne alınırsa bundan sonra çocuk yapmayı ve evlenmeyi düşünüyorum.’ Dolayısıyla uzun süren boşanma davaları, kadınların mağduriyetine neden oluyor.”

KADINLARIN KORUNMASI GEREKİYOR

Boşanma davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, maddi ve manevi tazminat davalarının ve nafaka davalarının ayrı yürütülmesi hedefleniyor. Bu süreçte, boşanma davası sürerken kadınların korunması ve barınma imkanlarının sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da çeşitli çalışmalar yaptığı ifade ediliyor. Zaten aile hukuku ile ilgili paketin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte karara bağlanarak meclise sunulacağı belirtiliyor.