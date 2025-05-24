Yeni Yasaya Göre Cezalar Artıyor

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA İÇİN YENİ DÜZENLEME

Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan 36 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme, trafik cezalarını önemli ölçüde artırıyor. Plakasız araç kullanımı, sahte plaka, alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında sürüş ve agresif davranışlar gibi ihlallere rekor seviyede cezalar getiriliyor.

PLAKASIZ VE SAHTE PLAKALI ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeye göre plakaya dair ihlaller artık çok daha yüksek maliyetler doğuracak. Plakasız araç kullanma cezası 15.712 TL’den 46.000 TL’ye çıkıyor. İkinci kez plakasız yakalanan sürücülere ise 140.000 TL para cezası kesilecek. Sahte plaka veya plakada yapılan tahrifat nedeniyle uygulanacak idari para cezası ise 280.000 TL’ye kadar varabiliyor. Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkmanın cezası da 46.000 TL olarak belirlenmişken, hurdaya ayrılmış bir araçla trafikte bulunmanın cezası da yine 46.000 TL olacak. Ayrıca sahte plaka kullanan kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. Bu cezalar, yol güvenliğini tehdit eden araçların trafikten men edilmesini ve sahte plaka kullanımının engellenmesini hedefliyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE REKOR CEZALAR

Alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanma cezaları kademeli olarak ağırlaştırılıyor. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezası 47.842 TL’den 150.000 TL’ye çıkarak önemli bir artış gösteriyor ve ehliyete 5 yıl el konulacak. Alkollü araç kullanma durumunda ise ilk ihlal için ceza 25.000 TL olarak belirlenirken, bu rakam eski uygulamada 9.267 TL idi. İkinci ihlal için 50.000 TL ceza verilmesi planlanırken, bu da eski cezada 11.622 TL’ydi. Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise ceza 150.000 TL’ye çıkıyor ve bu da eski rakamın 18.678 TL olduğu dikkate alındığında önemli bir artış anlamına geliyor. Alkol veya uyuşturucu testi reddetmenin cezası 150.000 TL olacak ve bu durumda da 5 yıl boyunca ehliyete el konulacak.