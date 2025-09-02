Gündem

“Yeni Yat Batarak Suyun Altına Girdi”

yeni-yat-batarak-suyun-altina-girdi

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Olay, Ereğli ilçesi kıyılarında saat 14.30 sıralarında yaşandı. İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen, yaklaşık 5 ay süren yapım sürecinin ardından denize indirilen D.T. isimli lüks yat, suya indirilişinin ardından sadece 15 dakika sonra, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suyun dibine gömüldü.

Yatın Sakinleri ve Durumu

Yatta bulunan sahibi, 2 mürettebat ve kaptan, olaydan sonra yüzerek kıyıya ulaştı. İlk değerlendirmelere göre, yatın mühendislik hatası nedeniyle battığı iddia ediliyor. Olay anları ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumla ilgili inceleme başlatıldı ve çalışmalar devam ediyor.

