Yeni Yeşil Fren Lambası Geliyor!

TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dünya genelinde sıkça can kayıplarına neden olan trafik kazalarıyla ilgili yeni bir araştırma umut veriyor. Avusturya’da bulunan Graz Teknoloji Üniversitesi’nin çalışmasına göre, araçların ön tarafına yerleştirilecek yeşil fren lambaları, özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Peki, bu yenilik tüm araçlar için zorunlu hale gelecek mi? İşte detaylar…

YEŞİL FREN LAMBASININ YENİLİĞİ

Geleneksel olarak fren lambaları, sadece araçların arka kısmında bulunuyor ve diğer sürücülere fren sinyali iletiyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları araçların önüne eklenecek yeşil renkli fren lambalarının trafik güvenliğini artırabileceğini savunuyor. Kavşaklarda ve yandan gelen trafik durumlarında, sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını belirlemesi zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” bilgisini net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Çalışmada 200’den fazla kaza analizi yapıldığı ve bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı, ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit ediliyor.

YEŞİL RENK SEÇİMİNE NEDEN OLAN UNSURLAR

Araştırmacılar, farklı renk seçeneklerini denemiş olsalar da yeşil renk üzerinde fikir birliğine varmış. Başlangıçta kırmızı renk düşünülse de yapılan testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı gözlemlenmiş. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil; bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını vererek kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’ye göre, yeşil ışık, sürücüler arasında sezgisel iletişim kurarak ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU OLMA OLASILIĞI

Yeşil fren lambası sistemi, henüz test aşamasında yer alıyor ve trafik akışına olan etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncüler, bu yeniliği büyük ilgiyle takip ediyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın bir zamanda yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise, hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimseyebileceği düşünülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladı. Resmi bir zorunluluk kararı henüz alınmasa da, sistemin trafik güvenliğine katkıları nedeniyle 2027 itibarıyla Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği söyleniyor.