NETANYAHU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önceden kaydedilmiş bir mesajla Gazze Şeridi’ndeki saldırılara dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Eğer şimdi Hamas’ın dikte ettiklerine boyun eğersek, askerlerimizin, ölülerimizin ve yaralananların sayesinde elde ettiğimiz savaşın tüm büyük kazanımları ortadan kalkar. Başbakanınız olarak boyun eğmeyeceğim. Böyle bir teslimiyet, ülkeyi ve sizleri tehlikeye atar” dedi.

Ateşkes Çağrılarına Tepki Gösterdi

Netanyahu, ateşkes çağrılarını eleştirerek bunları “teslimiyet çağrıları” olarak nitelendirdi. “Bu çağrılara kulak vermiş olsaydık, Refah’a giremez, Philadelphi Koridoru’nun kontrolünü ele geçiremez, Hizbullah’a yönelik saldırıyı gerçekleştiremez, Hamas liderlerini etkisiz hale getiremez, Suriye’de Esad rejiminin çöküşü için gereken ortamı oluşturamaz ve İran’a ağır darbe vuramazdık. İsrail hala varoluşsal bir tehdit altında yaşamaya devam ederdi” diye konuştu. Hamas’ın İsrail’den Gazze’den tamamen çekilmesini ve belirli güvenlik bölgelerinden çıkılmasını talep ettiğini belirten Netanyahu, “Gazze’de Hamas’ı yok etmeden, tüm esirlerimizi geri almadan ve Gazze’nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmadığından emin olmadan yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz” şeklinde ifade etti.

Savaş İddialarına Cevap Verdi

İsrail’in tüm esirleri geri aldıktan sonra savaşa geri döneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Netanyahu, “Hamas aptal değil. Aldatma illüzyonunu mümkün kılmayan bağlayıcı uluslararası garantiler talep ediyorlar. Bu insanlar uluslararası sistemin nasıl işlediği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Ne ABD, ne Çin, ne Rusya, ne de BM Güvenlik Konseyi’ndeki diğer ülkeler bu dolandırıcılıkla iş birliği yapacak. Bu, savaşa geri dönmeyi imkansız hale getirecek ve bunu yapmak için hiçbir meşruiyetimiz olmayacak” dedi.

İran ile İlgili Mesajlar Verdi

Netanyahu, İran’a yönelik de dikkat çeken açıklamalar yaptı: “İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim. Geçmişte İran’ın nükleer programına zarar vermek ve geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların şimdi yönelttiği eleştirileri dinlemek gerçekten eğlenceli. Eğer o adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu” şeklinde konuştu.