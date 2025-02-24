Yenidoğan Çetesi Davasında Dört Sanık Tahliye Edildi

DURUŞMAYA KATILIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul’daki Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen duruşmaya, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da yer aldığı 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşma, birçok basın mensubunun takip ettiği bir ortamda gerçekleşti ve güvenlik amacıyla salonda polis ekipleri yoğun önlemler aldı. Yenidoğan çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı verildi ve duruşma 21 Nisan’a ertelendi.

İDDİANAME DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderliğindeki suç örgütünün faaliyetleri hakkında bilgiler yer alıyor. İddianameye göre, sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, bu örgütün sevk ve idaresinden sorumlu. Suç örgütünün temel amacı, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak ve hastaların durumlarını manipüle ederek Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yüksek ödeme almak.

İddianamede, sanıkların bebek hastaların sağlık durumunu abartarak daha uzun süre hastanede kalmalarını sağladığı, bu sayede SGK’dan yüksek ücretler tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para talep edildiği vurgulanıyor. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti veren hastaneler yerine, örgüt tarafından karlı görülen hastanelere yatırıldığı belirtiliyor ve elde edilen gelirin sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 10 bebek ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gibi suçlardan 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 11 kez toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir’in de çeşitli suçlardan dolayı 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede ayrıca, maddi menfaat sağlanan hastaneler için tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirleri uygulanması talep ediliyor.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da ise 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve bu hastanelerde tedavi gören bebekler kamu hastanelerine sevk edildi. Ayrıca, yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmış durumda. Duruşmanın ilk kararları doğrultusunda tutuksuz sanıklar arasında bulunan bazı doktorlar da tutuklandı. Firari durumda olan bazı sanıkların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İçinde bulunduğumuz bu süreçte, davanın sanıklarından İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesiyle tutuklu sayısı 25’e düşmüşken, toplam sanık sayısı ise 46 olarak kaydedildi.