Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

DAVA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Yenidoğan bebeklerin haksız kazanç elde eden çeteler aracılığıyla hastanelere sevk edilmesi ve bu süreçte bebek ölümlerine sebep olunması nedeniyle yargılanan 46 sanığın duruşması bugün devam ediyor. Duruşma öncesinde, mahkeme salonunda yaşanan bir tartışma, sanık avukatı ile bir jandarma görevlisi arasında çıktı. Diğer avukatların da katılmasıyla da tartışma büyüdü. Mahkeme başkanı, avukatları uyararak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU’NDAN CEZA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu’nun aldığı karara göre, Yenidoğan davasında yargılanan doktorlara 3 yıl meslekten men cezası verilmiş durumda. Bu ceza, en yüksek sınırdan uygulanmış ve doktorlara tebliğ edilmiştir.

SANIKLAR VE AVUKATLAR YARGILANIYOR

Dün gerçekleşen duruşmada, çetenin bebek ölümleri üzerindeki etkisi konusunda tanıkların ifadeleri alınmıştı. Bugünkü duruşmada, sanıklar ve avukatlarının beyanları dinleniyor. Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik, ifadesinde “Ben Fırat Sarı’yla kavga etmişim. Anlaşmayı Müzeyyen Yurtoğlu yapmış. Ben anlaşmayı bozmaya çalışıyorum, ilaçları fatura etmesin diye uğraşıyorum” diyerek, durumu detaylandırdı. Dirik, hastane sahibinin sorumlu olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

DR. MEHMET GÜRÜL’ÜN İFADESİ

Ali Dirik’in ifadesinin ardından Dr. Mehmet Gürül, davanın bir diğer sanığı İlker Gönen’in ölümünü üzüntü ile karşıladı. Gürül, “29 Temmuz’da gözaltına alındığında ‘Abi ölmeyi düşünüyorum’ demişti” diyerek vicdan azabı çektiğini belirtti. Gürül, bebeklerin bakımını kendisinin üstlendiğini ve kendi sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı.

DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENDİ

Dünki duruşmada mahkeme, tanık olarak hemşire Şenay Çalıkoğlu’nu dinleyerek, bebeklerin hastaneye getirilirken sanıklardan hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın ilgilendiğini belirtmiştir. Doktorların hemşirelere vermesi gereken tıbbi yönergelerin ihmal edildiği öne sürüldü. Acil tıp teknikeri Furkan Çalışkan da Kaya bebeğin hastaneye nasıl getirildiğini anlatarak, davanın sanıkları arasında yer alan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in kendisine haber verdiğini açıkladı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, meslektaşı İlker Gönen’in kaybı dolayısıyla üzüntülerini dile getirirken, diğer tutuklu sanıklar ise Fırat Sarı’nın kendilerini haksız yere suçladığını iddia etti. Hakan Doğukan Taşçı, Sarı’nın tutuklama girişimlerini doğru bulmadığını belirtirken, Hasan Basri Gök ise Sarı’nın devletten ilaç çaldığını öne sürdü.

CEZA TALEPLERİ VE İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı için 10 kez kasten öldürme, dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Gıyasettin Mert Özdemir için ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar ceza talep ediliyor. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan cezalar öngörülüyor ve hastanelere yönelik mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.