Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Fezleke Hazırlandı

BAŞSAVCILIKTA YENİ SUÇLAMALAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in talebi üzerine, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi suçlar üzerine bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 88 sayfalık fezlekede, Engin tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu olan Tuğçe Toptemel’in tahliyesi ile ilgili olarak Aylin Aslantatar’ın Engin’i, ailesini ve annesi-babasını ölümle tehdit ettiği belirtildi. Tehditin WhatsApp üzerinden ulaştığı ifade edildi.

SUIKAST PLANI VE TETİKÇİLER

Fezlekede, suç örgütünün lideri Mustafa Kemal Zengin ile üyesi Muhammed Emin Orhan’ın, soruşturma başlamadan hemen önce uygulama üzerinden Engin’e yönelik bir suikast planı yaptıkları bilgisi yer aldı. Engin’in kullandığı aracın rengi, plakası ve modeli dahil olmak üzere hareket güzergahlarının paylaşıldığı, hangi kırmızı ışıkta durduğu gibi detayların tespit edildiği kaydedildi. Örgüt üyelerinin Baki Çelik’e ait otoparkta bir araya gelerek, eylem planları oluşturdukları ve mağdurlara çeşitli yollarla ulaşarak tehditlerde bulundukları da fezlekede vurgulandı.

HAPİS CEZASI İSTEMİ

Mustafa Kemal Zengin, örgüt yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler için, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlarla beraber toplamda 36’şar yıldan 72’şer yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı. Diğer şüphelilere yönelik suçlamalar arasında da çeşitli tehdit ve hukuka aykırı davranışlar yer alıyor. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na değerlendirilmek üzere gönderildi.

CUMHURİYET SAVCISI ENGİN’İN İFADESİ

Fezlekede yer alan ifadelerinde Yavuz Engin, adliyede çalıştığı sırada kendisini WhatsApp üzerinden arayan şüphelinin kendisine “Suikast planının devam ettiğini, Tuğçe Toptemel’i tahliye etmezse eylemi gerçekleştireceklerini” söylediğini aktardı. Engin, ayrıca bu kişilerin yanında devlet büyüğü olarak bahsettiği Zengin ile gelenlerin kendisi için tehlike oluşturduğunu düşündüğünü belirtip, “Bu nedenle onlardan da şikayetçiyim” dedi. Tehdidi yapan kişilerin hangi bilgilerle kendisine ait verilere ulaştığını araştırılmasını talep etti.