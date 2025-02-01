Yenidoğan Davası Sanığı Cezaevinde İntihar Etti

İNTİHAR OLAYI VE MAĞDUR SANIK

Antalya’da bulunan cezaevinde tutuklu olan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen (44), tek kişilik hücresinde intihar etti. Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında kendi koğuşunda yaşamına son verdi.

OLAYIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, doktor İlker Gönen, çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulundu. Yapılan inceleme sonrası Gönen’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.