Yenidoğan Ölüm Raporu: ATK Sunuldu

ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI HAZIRLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin isteği doğrultusunda, Adli Tıp Kurumu, 10 bebekten oluşan maktuller için ayrı ayrı raporlar oluşturdu. Bu raporlar, ölümlerin sebepleri, tıbbi uygulama hataları ve dosyadaki sanıkların kusurları üzerine detaylı bilgiler içeriyor. “Tokluoğlu”, “Alkari”, “Helvacı”, “Kadan”, “Karaduman”, “Karakoç”, “Kaya”, “Opara”, “Serdarova” ve “Süleymanoğlu” soyadlarına sahip bebeklere ait raporlar, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

ÖLÜM NEDENLERİ VE OLAYLAR

Süleymanoğlu hakkında yapılan raporda, bebeklerin ekstremite ve kalp anormallikleri ile doğduğu, ölüm sebebinin konjenital kalp hastalığı ve komplikasyonlar olduğu ifade edildi. Oksijen saturasyonu değerlerinin yüzde 85 seviyesinde olması gerektiği belirtilirken, bu değerin sürekli tartışmalı olarak yüzde 93-95 arasında seyrettiği, oksijen yönetiminin ise uygun yapılmadığı tespit edildi.

Bebeğin yatışının dördüncü gününde besin ihtiyacının karşılanamadığı, damar yoluyla verilmesi gereken karışımın sağlanmadığı vurgulandı. Ayrıca, konjenital kalp cerrahisi yapılabilecek bir merkeze sevk edilmesi gerekliliğine rağmen bunun gerçekleşmediği, yeniden kardiyoloji konsültasyonu isteminde bulunulmadığı aktarıldı. Bu süreçte bebek, 2 Temmuz 2023’ten itibaren yaşamla bağdaşmayacak şekilde kilo almış olduğu tespit edildi.

DİYALİZ GECİKTİRİLDİ

Bebeğin idrar çıkışlarının azaldığı ve böbrek yetmezliği yaşadığı, buna rağmen potasyum içeren sıvıların verilmesine devam edildiği belirtildi. Ciddi böbrek yetmezliği bulgularının gözlemlendiği bebek için günde en az iki kez böbrek fonksiyon testlerinin yapılması gerekirken sadece 2 ve 6 Temmuz’da laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı ifade edildi. Diyalize geç kalındığı ve bu durumun bebeğin yaşamına olumsuz etkileri olduğu vurgulandı.

Raporda, “Uygun bakım, takip ve tedavisinin sağlanmamış olması nedeniyle bebeğin primer bakımından sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz ile sevk sürecini iptal eden Dr. İlker Gönen, tıbben sorumlu” ifadesi yer aldı. Tüm süreç değerlendirildiğinde, üçüncü düzey yoğun bakım koşullarının sağlanmadığı, ancak böyle gösterildiği ve bu sürecin organize edilmesinde sorumluluğu olduğu belirtilen Uzm. Dr. Fırat Sarı da tıbben sorumlu olarak nitelendirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen organizasyonun ele başı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı ile ilişkilendirilen 16 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık’ta yaptıkları operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı. İddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderliğindeki suç örgütünün hedefinin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu arttırmak ve SGK’dan en yüksek ödemeyi elde etmek olduğu aktarıldı. Bebeklerin sağlık durumlarının abartılarak daha uzun süre yatış almasının sağlandığı, bu süreçte SGK’dan yüksek ücretlerin tahsil edildiği kaydedildi.

CESUR CEZA İSTEMLERİ

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 11 kez olmak üzere toplamda 177 yıl altı aydan 582 yıl dokuz aya kadar hapis cezası talep ediliyor.