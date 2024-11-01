Yenidoğan Skandalında Sağlık Çalışanları Suçlamaları!

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ortaya çıkan yenidoğan çetesi, Türkiye’nin manşetlerine oturmuştu. KKTC’de de benzer bir skandal meydana geldi. Bir bebeğin ölümü ile sonuçlanan olayda yeni iddialar gündeme geldi. Detayları CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge aktardı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nde, bebeklerin mamalarına su yerine saf alkol koyduğu belirlenen hemşireler, 20 günlük bebeğin ölümüne sebep olmak ve 6 bebeğin fenalaşması olayında tutuklandı. Tutuklanan hemşireler arasında Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman ve Meryem Altunterim vardır. Bu hemşireler, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede, 7 Ekim’den itibaren kuvözde bulunan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un 26 Ekim saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini bildirdi.

OLAYIN SEBEPLERİ VE TUTUKLAMALAR

Polis, hastanede görevli hemşirelerin dikkatsizlik sonucu bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti. Mama içirilen 7 bebekten 6’sı tedavi altına alındı. Polis, zanlılardan 4’ünün olay gününde, birinin ise bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğunu açıkladı. Hemşireler, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik” gerekçesiyle ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİL ALKOL İDDİALARI

Polis, incelenen kamera görüntülerinde yenidoğan servisinde etil alkolün 5 litrelik su şişesinde bulunduğunu, olay sonrası bu şişenin mamaların bulunduğu odadan çıkarıldığını belirtti. Başka şahısların olayla ilgili sorumluluğu olabileceğini ifade eden polis, servisteki kamera kayıtlarının incelemesini sürdürüyor. Zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi. Zanlıların avukatının sorusu üzerine, etil alkolün üzerinde etiket bulunduğu belirtildi.

DOKTORLARI SUÇLAMA GİRİŞİMLERİ

CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı; “Birinci iddia, doktorun solunum cihazına geç bağladığı ve yanlış müdahale yaptığı.” İkinci iddia ise, vantilatörün bozuk olduğu, yüksek oranda oksijen verildiği ve ciğerlerin patladığı yönünde. Hemşireler bu ifadelerle cezalarının azalmasını talep ediyor. Hemşirelerin avukatları, doktorları suçlayarak olayı şöyle anlatıyor; “Hayır, biz yanlış müdahalede bulunmadık, asıl sorumluluk ilkyardımı yapan doktorlarda.”

KKTC’deki hukuk sistemi, İngiliz hukuku temelli ve soruşturmayı yürüten polis, bu iddialara yanıt verdi; “Böyle bir iddia yok. Vantilatörler sağlamdir çünkü devlet tarafından teslim edilmektedir. İddialar ciddidir. Araştırma ve soruşturma devam edecek.” Hakim, 5 hemşireye soruşturmanın devam etmesi için 7 gün ek süre verdi.