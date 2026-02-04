Rıza Kayaalp Resmi Müsabakalara Dönüş Yapıyor

Türkiye Güreş Federasyonu, milli güreşçilerin Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de başlayacak olan turnuvada grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edeceğini duyurdu.

YENİDEN RESMİ MÜSABAKAYA DÖNECEK

Milli güreşçiler, 8 Şubat’ta sona erecek etkinlik sonrasında Zagreb ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak uluslararası hazırlık kamplarına katılacak. Zagreb Açık’ta Türkiye’yi temsil edecek olan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu ile dikkat çekiyor. Rıza Kayaalp, uzun bir aranın ardından resmi müsabakaya çıkma fırsatı bulacak.

CEZA SÜRECİ SONRASI MÜCADELE

Daha önce yasaklı madde kullandığı sebebiyle 1 Temmuz 2024 itibarıyla 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle kullandığı “Vastarel” isimli ilacı gerekçe göstererek konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. CAS, milli güreşçinin itirazını kabul etmiş ve Rıza’nın 1 Ocak 2026’dan itibaren mindere dönmesine izin verilmişti. Son müsabakası ise 2024 yılının haziran ayında Macaristan’da gerçekleşmişti.

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

Zagreb Açık’ta madalya hedefleyen milli güreşçilerin kadrosu şu şekilde şekillendi: Kadınlar kategorisinde Tuba Demir (55 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo) yer alacak. Grekoromen stilinde ise Ömer Halis Recep (55 kilo), Mert İlbars (60 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Yüksel Sarıçiçek (82 kilo), Doğan Kaya (87 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo) mücadele edecek. Ayrıca, grekoromen stilde gerçekleştirilecek hazırlık kampında Kerem Kamal, Ali Cengiz, M. Sefa Yıldırım, Ahmet Yılmaz, Yunus Emre Başar ve Burhan Akbudak da görev alacak. Kadınlar kategorisinde ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak hazırlık kampına toplam 18 sporcu katılacak. Bu sporcular arasında Zerda Demir, Zehra Demirhan, Şevval Çayır, Zeynep Yetgil, Sevim Akbaş, Emine Çakmak, Gülsüm Bingöl, Ayşe Erkan, Dilan Tan, Bukrenaz Sert, Elmira Yasin ve Kadriye Koçak da bulunuyor.