Yenilenebilir Enerjiyle Çevreyi Korumak İçin Yarışın

YENİLENEBİLİR ENERJİ YARIŞMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve çevre dostu uygulamalar konusunda farkındalığı artırarak toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturmayı hedefleyen yarışma için son başvuru tarihi 20 Şubat olarak belirleniyor. Bu yarışma, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini güçlendirecek teknolojilere öncülük ediyor ve milli kaynaklarla bu teknolojilerin üretimini teşvik eden TEKNOFEST ile birlikte düzenleniyor.

ÇEVRESEL KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN PROJELER

Yarışma, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak sürdürülebilir projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Sıfır atık hedefi doğrultusunda enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği bu yarışmaya katılım göstermeleri için tüm girişimcileri davet ediyor. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, sınırlı kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve küresel ısınmanın önlenmesine katkı sunan projelerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Yarışma, Çevre Teknolojileri Kategorisi ve Enerji Teknolojileri Kategorisi olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştiriliyor. Çevre Teknolojileri kategorisinde Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Yönetimi ve İklim Değişikliği ile ilgili projeler değerlendirmeye alınırken, Enerji Teknolojileri kategorisinde Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Depolama Teknolojileri, Enerji Yönetim Sistemleri ve Enerji Kaynakları ve Teknolojileri konularındaki projeler değerlendirilecek.

KATILIM ŞARTLARI VE ÖDÜLLER

Türkiye ve yurtdışında eğitim gören tüm üniversite öğrencileri ve mezunlar yarışmaya katılabiliyor. Mezun seviyesindeki firmalar veya girişimler takım olarak da başvuru yapabilir. Yarışmacılar en fazla 6 kişilik ekipler kurarak başvuruda bulunabiliyor. Yarışma sonunda her iki kategoride de birinci olan ekip 80 bin TL, ikinci olan 70 bin TL, üçüncü olan ise 60 bin TL ödül kazanacak. Detaylar ve başvuru için mth.tc/CevreEnerji web adresini ziyaret etmek mümkün.