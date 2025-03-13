Yenilenen Toyota bZ4X’in Özellikleri Tanıtıldı

YENİ ELEKTRİKLİ SUV DÜNYA ÇAPINDA

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X’i tamamen yeniledi! 252 kW gücünde bir motor, 573 km menzil ve göz alıcı tasarım iyileştirmeleriyle bu araç, rakiplerine karşı üstünlük kurmaya hazır. Dikkatinizi çekmek için kemerlerinizi bağlamaya hazırlanın, çünkü bu haber gerçekten heyecan verici! Toyota, elektrikli SUV pazarında bZ4X’in yeni versiyonunu açıkladı ve bu seferki gelişmeler dikkat çekiyor. Önceki satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yaratan bu model, şimdi öyle bir dönüş gerçekleştiriyor ki herkes gözlerine inanamıyor.

PERFORMANSTA EŞSİZ YENİLİKLER

2022 yılında mütevazı bir başlangıç yapan bZ4X, artık performans anlamında tam bir canavara dönüştü. Yeni versiyonu, 252 kW gücündeki motoruyla adeta pistlerde ses getirecek bir potansiyel sunuyor. Toyota, bu güç artışını, silikon karbür (SiC) yarı iletkenlerle donatılmış yeni nesil eAxle sistemiyle güçlendiriyor. Bu, bZ4X’i sadece bir SUV değil, aynı zamanda Toyota’nın Avrupa’daki en güçlü modellerinden biri haline getiriyor. Batarya seçenekleri de bu heyecanı artırıyor. Yeni bZ4X, 57.7 kWh’lik temel bir batarya ve 73.1 kWh’lik daha yüksek kapasiteli bir alternatifle geliyor. En üst düzey versiyon, tam 573 km menzil sunarak önceki modele göre %12’lik bir artış sağlıyor ve uzun yolculuk severleri bile memnun edecek bir kapasite sağlıyor. Ayrıca, dört çeker (AWD) seçeneğinin 0-100 km/s hızlanması sadece 5.1 saniye! Bu özellikler, bZ4X’in bir elektrikli SUV’dan çok, spor bir araba performansı sunduğunu gösteriyor.