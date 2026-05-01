Yenilenmiş Ürünlerde Dijital Kimlik Dönemi Başlıyor

Türkiye’de ikinci el ve yenilenmiş ürün pazarı gelişim gösteriyor.

Bu alana disiplin kazandırmak hedefiyle bir dizi yeni tedbir hayata geçiriliyor…

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere dair yeni düzenlemelerle, bu ürünlerde 14 gün koşulsuz iade hakkı, dijital kimlik ile cihaz geçmişine erişim imkanı ve ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap sağlanması gibi hakları getirmeyi planlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenen “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” ile tüketici koruma önlemlerinin artırıldığı, ayrıca tüketici haklarının uluslararası standartların üzerine taşınarak sektöre güvenin artırılacağı ifade edildi.

RİSKLER ORTADAN KALKACAK

Bu düzenlemeyle birlikte, ikinci el cihaz alımının riskli bir işlem olmaktan çıkarak neredeyse yeni ürün güvenliğinde bir alışveriş deneyimine dönüşeceği ifade edildi. Açıklamada, “Yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçen, dijital kimlik taşıyan, geçmiş bilgileri şeffaf bir şekilde sunan ve şartsız iade güvencesi ile satışa sunulacak. Bu dönüşüm sayesinde Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünya çapında bir örnek model olacak.” denildi.

MAĞAZALARDAN SATIŞLAR DA KAPSANACAK

Yeni düzenleme ile sadece internet üzerinden değil, fiziksel mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünler için de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade hakkı tanınacağı belirtildi. Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde cihazların tüm süreçlerinin kayıt altına alınacağı duyuruldu. YÜBİS ile her cihaz için dijital bir sicil oluşturulacak ve hangi parçaların değiştirildiği, cihazın hangi testlerden geçirildiği gibi bilgiler, tüketicilerin erişimine açık hale getirilecek.

GÜVENLİ ÖDEMELER YAPILACAK

Ödemeler konusunda, yenileme merkezi garantisinin sağlanacağı ve kredi kartı ödemelerinin doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sistemleri üzerinden yapılacağı bildirildi. Bu uygulama ile tüketicilerin herhangi bir anlaşmazlık veya sorunla karşılaştıklarında sağlam ve kurumsal bir muhatapla iletişim kurma imkanının doğacağı vurgulandı.

TELEVİZYONLAR DA KAPSAMDA

Açıklamada, televizyonların da yenileme kapsamına alınacağı belirtildi. “Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamında yer alırken, televizyonların da eklenmesi, yüksek değerli ürün segmentinde pazar büyümesine yardımcı olacak önemli bir gelişme.” değerlendirmesi yapıldı. Bu düzenleme ile yüksek maliyetli ürünlerde yaşanabilecek “Bozulursa ne olur?” kaygısının ortadan kalkacağı ifade edildi.

SERMAYE ŞARTI YÜKSELECEK

Yenileme merkezlerinin sermaye şartının 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacağı aktarıldı. Bu değişiklikle sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve güvenilir garanti yapılarının oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK HEDEFLENİYOR

Yeni uygulama sonucunda, vatandaşların mağduriyet yaşamaları durumunda merkez ve bağlı şubelerin sorumlu olacağı bununla birlikte tüketicilerin haklarının daha etkin bir şekilde korunacağı belirtildi. “Yeni düzenleme, sadece tüketicilerin korunmasına odaklanmakla kalmamakta, aynı zamanda elektronik atıkların azaltılmasına katkı sağlamakta, döngüsel ekonomiyi güçlendirerek milyonlarca cihazın yeniden ekonomiye kazandırılmasına olanak tanımaktadır.” denildi.

PAZARDA YAPISAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Türkiye’deki hızla büyüyen ikinci el ve yenilenmiş teknoloji pazarında yapısal bir dönüşüm başlayacak. Yeni düzenlemelerle birlikte tüketici hakları genişletilirken, sektörde denetim, şeffaflık ve finansal yeterlilik kriterleri de önemli ölçüde geliştirilecek. Mevcut haklara yeni eklenen haklarla, mağduriyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürecektir.