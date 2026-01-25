Yerli Turist Harcamalarında Rekor Artış: 469,5 Milyar Lira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, yerli turistler, 2024 yılının ocak-eylül döneminde çeşitli amaçlarla seyahat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde yerli turistlerin seyahat sayısı, 2023 yılının aynı dönemine nazaran yüzde 2,6 artış göstererek 56 milyon 828 bin olarak kaydedildi. 2023 yılında ise seyahat sayısı 55 milyon 368 bin olarak belirlenmişti. Yerli turistlerin harcamalarında da önemli bir artış gözlemlendi. 2023 yılının ilk dokuz ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin lira harcayan yerli turistler, geçen yılın aynı döneminde bu rakamı yüzde 32,9 artırarak 469 milyar 474 milyon 183 bin lira seviyesine çıkardı. 2023’ün tamamında ise 419,3 milyar lira harcama gerçekleştirilmişti. Böylelikle, 2024 yılının 9 aylık harcamaları, 2023 yılının toplamını da aşmış oldu.

HARCAMALARIN YÜZDE 34,5 ARTIŞ GÖSTERDİ

Yerli turistlerin seyahatlerinin amaçlarına dayalı olarak harcama tutarları incelendiğinde, “gezi, eğlence, tatil” kategorisi ön plana çıktı. 2024 yılının ocak-eylül döneminde bu alandaki harcamalar, yüzde 34,5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak belirlendi. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar ise aynı dönemde yüzde 28,9 artış göstererek 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya ulaştı. Ayrıca, yerli turistlerin diğer harcamaları arasında 23 milyar 40 milyon 314 bin liralık sağlık harcaması, 10 milyar 295 milyon 70 bin liralık “diğer” harcamasının yanı sıra, 3 milyar 304 milyon 581 bin liralık “toplantı, konferans, kurs, seminer” ve 2 milyar 860 milyon 737 bin liralık “ticari ilişkiler, fuar” harcamaları dikkat çekti.