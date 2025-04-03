Yerlikaya: Bayram Trafiğinde 13 Kayıp Daha

TRAFİK KAZALARI VE CAN KAYIPLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde gerçekleşen 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 959 vatandaşın yaralandığını açıkladı. “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” diyerek, yaşanan kayıpların acısına dikkat çekti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Tatilin ilk beş günü içerisinde meydana gelen kazalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 47 oldu, ayrıca 5 bin 743 vatandaş yaralandı. Bakan Yerlikaya, bu süreçte Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin denetimlerini sürdüreceğini belirtti. “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde trafik ekiplerimiz 2 Nisan 2025 Çarşamba günü 535.044 aracı denetledi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler uygulandı.” dedi. Denetimlerin kazaların önlenmesi ve can kayıplarının sıfıra indirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Yerlikaya, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde ekledi.