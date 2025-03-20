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Yerlikaya: Sokak Çağrısı Sorumsuzluktur

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YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI SONRASI BÜYÜK REAKSİYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonları sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, toplum üzerinde büyük bir etki yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı sokak çağrısının ardından, olaylara tepki olarak sokaklarda eylemler ardı ardına gerçekleşti.

POLİSLERE MÜDAHALE VE İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN UYARI

Polis ekiplerine saldıran eylemcilerle ilgili müdahale sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan dikkat çekici bir uyarı geldi. Yerlikaya, “Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle ‘sorumsuzluktur’” ifadeleriyle bu durumu eleştirdi. Bakan, “Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!” diye ekledi. Ayrıca, “Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır,” şeklinde bir mesaj verdi.

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Odtü Protestosunda Polis Taşlarla Saldırıldı

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ODTÜ'de protestolar patlak verdi; eylemcilerin polise saldırdığı anlar görüntülendi.
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Sokak Çağrısı Ve Sonuçları Tartışılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına yanıt olarak eylem yapanlara provokatörlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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