Yeşil Fren Lambası: Kazaları Azaltabilir

TRAFİK KAZALARI HENÜZ DÜNYA GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDİYOR

Trafik kazaları, dünya genelinde can kayıplarının başlıca sebeplerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak, yeni bir araştırma umut verici bir dönüm noktası sunuyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu yenilik, tüm araçlarda zorunlu hale getirilecek mi? Detaylar burada…

YEŞİL FRENLER: TRAFİKTE REVOLÜSYON

Geleneksel fren lambaları genellikle araçların arka kısmında yer alır ve diğer sürücülere fren sinyali verir. Ancak TGRT Haber’e göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne yerleştirilecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde çığır açabileceğini belirtiyor. Kavşaklarda ve yandan gelen trafikte sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını kesin olarak anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Araştırmada, 200’den fazla kazanın analizi sonrasında bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit edildi.

YEŞİL RENK NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Araştırmacılar, farklı renk alternatiflerini değerlendirdi ama yeşil renkte hemfikir oldular. Başlangıçta kırmızı renk düşünülmüş olsa da, testler sonucu yeşilin daha doğal ve hızlı algılandığı ortaya çıktı. Trafik psikolojisinde “devam” anlamını taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını veriyor; böylece kafa karışıklığını önlüyor. Yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi hâlâ test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Yakın gelecekte bu sistemin yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladılar. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle 2027 itibarıyla Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği konuşuluyor.