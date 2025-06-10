Yeşil Fren Lambası: Kazaları Önlemede Devrim

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ YAKLAŞIM

Dünya genelinde trafik kazaları, can kayıplarının önemli nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, umut veren sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Bu yeniliğin tüm araçlarda zorunlu hâle gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

YEŞİL FREN LAMBASI: YENİ BİR TRAFİK ÇÖZÜMÜ

Genelde klasik fren lambaları yalnızca araçların arkasında bulunuyor ve diğer sürücüleri fren yaptıkları konusunda uyarıyor. TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne yerleştirilecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde ciddi bir dönüşüm sağlama potansiyeli taşıdığını ileri sürüyor. Özellikle kavşaklarda karşıdan gelen trafikte, sürücülerin diğer araçların durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” sinyalini net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Yapılan incelemelerde 200’den fazla kaza analiz edilmiş ve yeni sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı tespit edilmiş. Ani manevraların daha güvenli hale geldiği vurgulanıyor.

YEŞİL RENK TERCİHİNİN NEDENİ

Araştırmacılar farklı renk alternatiflerini test etmesine rağmen, yeşil rengin kullanılmasında fikir birliği sağlandı. Başlangıçta kırmızı renk düşünülse de, testlerde yeşil rengin daha doğal ve kolay algılandığı gözlemlendi. Trafik psikolojisinde “devam” anlamını taşıyan yeşil, bu sistem sayesinde “araç durdu ve yeniden harekete geçecek” mesajını iletiyor, böylelikle kafa karışıklığını engellemiş oluyor. Sözcü’yü kaynak göstererek belirttiği üzere yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar verme sürecini daha kolay hale getiriyor.

GELECEKTE ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Yeşil fren lambası sistemi hâlâ test aşamasında, trafik akışına olan etkileri değerlendiriliyor. Otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar bu yeniliğe büyük ilgi duyuyor. Mynet’in haberine göre, sistemin çok yakın bir gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart bir özellik haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak kabul etmesi öngörülüyor. Türkiye’de ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başlamış durumda. Henüz resmi bir zorunluluk kararı olmamasına rağmen, sistemin trafik güvenliğine sağladığı fayda nedeniyle 2027 yılından itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği düşünülüyor.