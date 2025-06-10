Yeşil Fren Lambası: Trafikte Devrim Olacak!

TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Dünya genelinde meydana gelen trafik kazaları, can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam ediyor. Avusturya’da yer alan Graz Teknoloji Üniversitesi, bu durumu değiştirme potansiyeline sahip bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, araçların ön tarafına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklardaki kaza riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Peki, bu yenilik tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte detaylar…

YEŞİL FREN LAMBASI: YENİ BİR ÇÖZÜM

Geleneksel fren lambaları, sadece araçların arka kısmında bulunarak diğer sürücülere fren sinyali veriyor. TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi’nin uzmanları, araçların önüne eklenebilecek yeşil fren lambalarının, trafik güvenliğinde devrim yapabileceğini belirtiyor. Özellikle kavşaklarda yandan gelen trafik nedeniyle sürücülerin karşıdan gelen aracın durma durumunu anlaması zor oluyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Yapılan analizlerde, 200’den fazla kazanın incelenmesi sonucu, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraları daha güvenli hale getirdiği belirlenmiştir.

YEŞİL RENK TERCİHİ NEDENİ

Araştırmacılar, çeşitli renk seçeneklerini denese de yeşil renk üzerinde uzlaştı. İlk başta kırmızı renk düşünülmesine rağmen, testlerde yeşilin daha doğal bir şekilde algılandığı ortaya çıktı. Trafik psikolojisi açısından “devam” anlamını taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını vererek kafa karışıklığını engelliyor. Yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlamasıyla ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi henüz test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak, otomobil üreticileri, özellikle önemli markalar bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım olması bekleniyor. Uzun vadedeyse, hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak kabul etmesi olası. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmaları yürütüyor. Resmi bir zorunluluk kararı henüz alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine katkısı sebebiyle 2027’den başlayarak Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu olabileceği konuşuluyor.