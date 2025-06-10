Yeşil Fren Lambası Yolda, Kazalar Azalacak!

TRAFFIK KAZALARI VE YENİ YAKLAŞIM

Dünya genelinde trafik kazaları, can kayıplarının önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor ve yeni bir araştırma umut veriyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin çalışması, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu yeniliğin tüm araçlarda zorunlu olup olmayacağı merak ediliyor.

YEŞİL FREN LAMBASI: YENİ BİR ÇÖZÜM

Klasik fren lambaları genellikle araçların arka kısmında bulunuyor ve diğer sürücülere fren sinyali veriyor. Ancak TGRT Haber’de Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne eklenecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde devrim yaratabileceğini düşünüyor. Özellikle kavşaklarla ve yandan gelen trafiğin bulunduğu durumlarda, sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. 200’den fazla kazanın incelendiği çalışmalarda, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli bir hale geldiği tespit edildi.

NEDEN YEŞİL RENK SEÇİLDİ?

Araştırmacılar, farklı renk seçeneklerini denemelerine rağmen yeşil renk üzerinde birleşti. Başlangıçta kırmızı düşünüldü ancak testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı görüldü. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistemle birlikte “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını veriyor, böylece kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU OLACAK MI?

Yeşil fren lambası sistemi henüz test aşamasında ve trafik akışına olan etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi öngörülüyor. Uzun vadede, hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimseyebileceği tahmin ediliyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çabalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamasına rağmen, sistemin trafik güvenliğine katkısı göz önüne alındığında, 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelmesi konuşuluyor.