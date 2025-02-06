Yeşil GYO’dan Konkordato, Hisseler Taban Yaptı

YEŞİL GYO’NUN KONKORDATO BAŞVURUSU

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO), mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduktan sonra Borsa İstanbul tarafından Yakın İzleme Pazarı’na alındı. Bugün (6 Şubat 2025) işlemden kaldırılan Yeşil GYO hisseleri, 7 Şubat itibarıyla Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işlem görmeye başlayacak. Şirketin borç yapılandırma süreci ve konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde daha kesin hale gelecek. Ayrıca, bu gelişmeler Yeşil GYO’nun iştirakleri olan Yeşil Yatırım Holding ve Yeşil Yapı hisselerinde önemli düşüşlere neden oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören Yeşil Yatırım Holding hisseleri, yüzde 9,47 oranında değer kaybederek 1,53 TL seviyesine gerilerken, Yeşil Yapı hisseleri de yüzde 9,66 düşüşle 1,59 TL seviyesinde taban fiyat ilan etti. Yeşil GYO hissesi ise dünkü kapanışını yüzde 5,59 düşüşle 7,77 TL’den gerçekleştirmişti. Piyasa uzmanları, Yakın İzleme Pazarı’ndaki hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünenlerin, bu hisselerin düşük likidite ve yüksek fiyat dalgalanmaları (volatilite) olabileceğini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, mali sıkıntı yaşayan borçluların borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan tanıyan bir mekanizmadır. Bu süreç, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını koruyarak, tarafların anlaşma yoluyla borçların ödenmesini yeniden düzenlemeyi hedefler. Bu çerçevede Yeşil GYO, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda üç aylık geçici mühlet aldı. Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek amacıyla geçici konkordato komiserleri atadı ve belirli tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi. Şirket yetkilileri, konkordato başvurusunun temel nedenini Innovia 4 projesindeki imar sorunları olarak ifade etti. Bu süreçte 640 müşterinin dairelerini iade etmiş olması, ciddi bir nakit çıkışına ve dolayısıyla şirketin mali yapısının olumsuz etkilenmesine neden oldu. Borsa İstanbul’daki işlem gören şirketler arasında en son Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ, geçtiğimiz yıl ağustos ayında konkordato ilan etmişti. Kararın duyurulduğu gün akşam seansını 4,67 TL’den kapatan MEGAP, dün seansı ise yüzde 2,69 düşüşle 2,53 liradan tamamladı.

YAKIN İZLEME PAZARI NEDİR?

Yakın İzleme Pazarı (YİP), Borsa İstanbul’da işlem gören ancak finansal durumu, yönetim yapısı veya faaliyetleri sebebiyle yatırımcılar açısından yüksek risk taşıyan şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü bir piyasadır. Bu pazar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BIST) tarafından belirlenen kriterlere dayanarak oluşturulmuştur ve yatırımcıların daha dikkatli olmalarını sağlamak amacı taşımaktadır.

YAKIN İZLEME PAZARI İŞLEM SAATLERİ

Yakın İzleme Pazarı’nda işlemler, Pay Piyasası’ndan farklı saatlerde ve tek fiyat yöntemiyle gerçekleştirilir. 2024 yılı itibarıyla Yakın İzleme Pazarı’nda işlem saatleri şu şekilde belirlenmiştir: Açılış Seansı: 09:40 – 10:00, Tek Fiyat İşlem Seansı: 10:00 – 18:00, Kapanış Seansı: 18:00 – 18:10.