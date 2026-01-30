Yeşil Pasaport İçin Vergi Teşviki Önerisi Çarpıcı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, en az 15 yıl boyunca vergi ödeyip, sosyal güvenlik ödemelerini ihmal etmeyen, devlete borcu bulunmayan ve ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf bir şekilde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport verilmesinin yapıcı ve teşvik edici bir adım olacağını belirtti. Baran, ATO’nun 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, dünya genelinin 2026 yılına belirsizlikle başladığını ifade ederek, ticaretin kurallarının bu ortamda yeniden yazıldığını kaydetti. İklim krizini göz ardı etmeden yeşil dönüşümü benimsemeleri ve dijitalleşmeyi iş süreçlerinin merkezine yerleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Baran, Türkiye’nin ihracat verilerini değerlendirdi.

TİCARETTE VİZE SORUNU

Baran, mevcut ekonomik konjonktürde Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 40’ından fazlasının yapıldığı Avrupa Birliği ile iş dünyasının vize sorununa dikkat çekti. Ticaretin sürdürülebilirliği için karşılıklı görüşmelerin başlatılması ve fuarlara katılımın sağlanmasının önemli olduğunu belirten Baran, vize sorunlarının Türk ticaretinin önündeki bir engel haline geldiğini ifade etti. Kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasının önemine vurgu yapan Baran, şöyle konuştu: “Yeşil pasaport, hem Avrupa Birliği’ne erişimin anahtarı hem de kayıtlı ticaretin bir ödülü olarak görülmelidir.”

VERGİ UYUMU TEŞVİK EDİLMELİ

Baran, yeşil pasaport uygulamasının, vergiye uyumu denetim ve yaptırımlar dışında, teşvik, ödül ve itibar mekanizmalarıyla destekleyen bir yaklaşım getireceğini belirtti. Böylece devletin, vergiye uyumu teşvik eden bir politika geliştirdiğini ifade eden Baran, “Vergisini ve primini zamanında ödeyenle, ödemeyen aynı muameleye tabi tutulmamalı. İş insanlarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak her adım, ihracata, yatırıma ve ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlar.” dedi.

