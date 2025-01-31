Yeşilçam Yıldızı Sevtap Parman’a Alzheimer Teşhisi

ÜNLÜ OYUNCU SEVTAP PARMAN’IN YAŞADIĞI ÜZÜNTÜ

Türk sinemasının tanınmış isimlerinden biri olan Sevtap Parman, birçok Yeşilçam filminde kendine yer buldu. Annesini kaybetmesiyle oluşan ruhsal çöküntü, onun Alzheimer hastalığına yakalanmasına sebep oldu. Parman’ın bu zor dönemi sağlık durumunu olumsuz etkiliyor.

FİLM KARİYERİ VE BAŞARILARI

1985 yılında Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikte oynadığı ‘Hükmedenler Paramparça’ (1985) filmi, Sevtap Parman’ın sinema kariyerine başlangıcını simgeliyor. 1985-1989 yılları arasında toplamda 22 filmde rol aldı. 2011 yılında sinema kariyerine son veren Parman, birçok önemli yapımda yer aldı.

RUHSAL ÇÖKÜNTÜ VE TEDAVİ SÜRECİ

Ünlü oyuncu, yaşamını sürdürdüğü bir dükkandan elde ettiği gelirle geçimini sağladı. Annesinin vefatı sonrasında yaşadığı ruhsal çöküntü, onun hastalığının tetikleyicisi oldu. 63 yaşındaki Sevtap Parman, kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzındaki bir bakım merkezine yerleştirildi ve tedavi süreci halen devam ediyor.

SEVTAP PARMAN’IN HAYATI VE KARİYERİ

2 Mart 1961’de İstanbul’da dünyaya gelen Sevtap Parman, 1981’de Vizon dergisi güzeli seçilmişti. Neşe Erberk Ajansı’nda çalışarak mankenlik kariyerine de adım atan oyuncu, ‘Mum Kokulu Kadınlar’, ‘Issızlığın Ortası’, ‘Sis’ gibi önemli filmlerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çekti. 1980’li yılların ikinci yarısında önemli bir yere sahip olan Sevtap Parman, ekranlardan uzun bir süredir uzak kalmış durumda.