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Yeşilçam Yıldızı Sevtap Parman Bakımevinde

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ALZHEIMER HASTALIĞIYLA SAVAŞIYOR

Sevtap Parman, annesini kaybetmenin derin üzüntüsüyle birlikte Alzheimer hastalığına yakalandı. 1980’li yıllarda birçok filmde performans sergileyen Parman, 2011 yılında oyunculuk kariyerini tamamen sonlandırdı ve hayatını sürdürebilmek amacıyla bir dükkân açmaya yöneldi.

RUHSAL ÇÖKÜNTÜNÜN ETKİLERİ

Oyuncunun, annesinin vefatından dolayı yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle 3 yıl önce Alzheimer teşhisi aldığı öğreniliyor. Sevtap Parman’ın, bu zor süreçte kız kardeşi tarafından bir bakım merkezine yerleştirildiği de ortaya çıktı.

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