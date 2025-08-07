Yeşilköy Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Karabük’te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos tarihinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, merkeze bağlı Arcak Köyü civarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Köylülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerle mücadele ediyor.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği’nden gelen açıklamada, dumanın saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısındaki Arıcak köyü mevkisinde görüldüğü ve bu nedenle ekiplerin hızla harekete geçtiği ifade edildi.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Orman yangınına karşı 121 araç, 5 helikopter, 1 uçak ve 511 personel ile müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaşması nedeniyle, merkeze bağlı Yeşilköy Köyü için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 hane ile yerleşik olan köydeki sakinler, jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlemler alındı. Ekiplerin yangına müdahale ve tahliye çalışmaları devam ediyor.