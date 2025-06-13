Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin bir hüzün oluşturdu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

HAZAL KAYA’DAN DUYGUSAL VEDA

Hazal Kaya, Yezdan Kayacan’a veda ederken, “Bana sen sahip çıkmıştın” sözleriyle duygu dolu bir mesaj paylaştı.