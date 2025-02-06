Yılanlar Grubuna Operasyon: 9 Tutuklama

YILANLAR GRUBUNA YÖNELİK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Yılanlar grubu’ olarak bilinen suç örgütü hakkında bir çalışma başlatıyor. ‘Yılan B.’ ismiyle tanınan B.Ş.’nin, sağ kolu F.İ. vasıtasıyla diğer örgüt üyelerine emirler ilettiği, bu durumun ardından şüphelilerin İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

GEÇEN YIL DÜZENLENEN OPERASYONUN SONUÇLARI

Bu kapsamda, geçen yıl 12 Mart tarihinde 29 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İşlemlerle ilgili olarak iddianame hazırlandığı bildiriliyor.