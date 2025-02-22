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Yıldırım 13 Katlı Binaya İsabet Etti

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YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU OLUŞAN ZARAR

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Florya Caddesi’nde bulunan 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım düşmesi olayı gerçekleşti. Yıldırımın etkisiyle çatıda kopan parçalar, yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar ile park halindeki bazı araçlar üzerinde hasara yol açtı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRMA

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Arda Yaşar, ardından hastaneye kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonrasında park halindeki 5 araçta da çeşitli hasarlar meydana geldi.

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