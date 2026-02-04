Yıldırım’da Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti

yildirim-da-kalp-krizi-geciren-ogrenci-hayatini-kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Rabia Akyüz, ders esnasında aniden fenalaşarak yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Durumun hemen yetkililere bildirilmesinin ardından, okula sağlık ekipleri yönlendirildi. Rabia Akyüz’ün kalp krizi geçirdiği anlaşılması üzerine, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acilen kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ani vefatı, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı. Rabia Akyüz’ün bugün Bursa’da defnedileceği bildirildi.

