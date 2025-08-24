Yıldırım’ın Kızından Mourinho Açıklaması

AZİZ YILDIRIM’IN TARAFTARLIK İLGİSİ

Aziz Yıldırım gibi ciddi bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale programında Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in konuğu oldu. Programda Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın Jose Mourinho’yu stratejik bir koz olarak kullanmasının arka planını aktardı.

JORGE MOURINHO FİKRİ VE AİLE İLETİŞİMİ

Mourinho düşüncesinin kendine ait olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” diyerek aile içerisindeki konuşmalarını paylaştı.