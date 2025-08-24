Gündem

Yıldırım’ın Kızından Mourinho Açıklaması

AZİZ YILDIRIM’IN TARAFTARLIK İLGİSİ

Aziz Yıldırım gibi ciddi bir Fenerbahçe taraftarı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale programında Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in konuğu oldu. Programda Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, kulübün son başkanlık seçiminde her iki adayın Jose Mourinho’yu stratejik bir koz olarak kullanmasının arka planını aktardı.

JORGE MOURINHO FİKRİ VE AİLE İLETİŞİMİ

Mourinho düşüncesinin kendine ait olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” diyerek aile içerisindeki konuşmalarını paylaştı.

Eski MKE Başkanı Gözaltına Alındı

Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan da gözaltına alındı.
KABİNE YİNE AHLAT’TA TOPLANACAK

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

