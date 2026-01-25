Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’na Girdi

yildirim-sondaj-gemisi-canakkale-bogazi-na-girdi

Çanakkale Boğazı’nda heyecan verici anlar yaşandı. Türkiye’nin arama ve sondaj yeteneklerini artırmak amacıyla filosuna katılan sondaj gemisi Yıldırım, Ege Denizi’nden saat 13.30’da Çanakkale Boğazı’na erişim sağladı. Karadeniz’deki sondaj çalışmalarına katılacak olan gemi, saat 15.30 civarında Çanakkale önlerine ulaştı.

KULE MONTAJI VE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sondaj gemisine, boğaz geçişi esnasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-10’ ile Sahil Güvenlik botları, güvenlik amacıyla eşlik etti. Ayrıca Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi’nin kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için Filyos Limanı’na yöneldiği bildirildi.

SAKARYA GAZ SAHASI PROJESİ’NDE GÖREV ALACAK

Filyos Limanı’ndaki hazırlığın ardından, Mart ayı sonunda Karadeniz’e hareket etmesi beklenen Yıldırım sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde yer alması hedefleniyor.

12 BİN METRE DERİNLİĞE ULAŞABİLİYOR

2024 yılında Güney Kore’de inşası tamamlanacak olan Yıldırım, Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Sondaj gemisi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj gerçekleştirebiliyor. Uzunluğu 228 metre ve genişliği 42 metre olan gemi, ayrıca helikopter pisti ve 200 kişilik yaşam alanı da sunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bilal Erdoğan Su Olayının Perde Arkasını Anlattı

Katar medya, Bilal Erdoğan'a 2023 seçimlerinde neden suyu babası değil, kendisinin uzattığını sordu; kendisi 2,5 yıl aradan sonra açıklamada bulundu.
Gündem

Kayseri’de Duş Sonrası Fenalaşan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki T.A.'nın sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran'daki internet kesintisi, iş insanlarının erişim sorunları nedeniyle ekonomiye günlük 20 milyon dolardan fazla zarar veriyor.
Gündem

Mauro Icardi’nin Galatasaray Geleceği Bugün Belirleniyor

Galatasaray'da Mauro Icardi için uzun süredir beklenen görüşme gerçekleştirilecek. Arjantinli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelmesiyle Florya'da heyecan arttı. Çıkan sonuç merak ediliyor.
Gündem

Fenerbahçe Ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı

Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile 1-1'lik eşitlik sağladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.