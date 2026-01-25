Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı’na Girdi

Çanakkale Boğazı’nda etkileyici anlar yaşandı. Türkiye’nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han’dan sonra filoya eklenen sondaj gemisi Yıldırım, Ege Denizi’nden saat 13.30’da Boğaz’a giriş yaptı. Karadeniz’deki sondaj operasyonlarına katılacak olan gemi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

KULE MONTAJI VE OPERASYONEL HAZIRLIKLAR YAPILACAK

Gemin hızlı geçişi sırasında, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-10’ ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Ayrıca, Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi’nin kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için Filyos Limanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

SAKARYA GAZ SAHASI PROJESİNDE GÖREV ALACAK

Filyos Limanı’ndaki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Karadeniz’e gitmesi düşünülen Yıldırım sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde görev alması bekleniyor.

12 BİN METREYE KADAR DERİNLİĞE İNEBİLİYOR

2024 yılında Güney Kore’de inşası tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna dahil olan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, deniz altında 12 bin metreye kadar sondaj yapma kapasitesine sahip. 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve helikopter pistine sahip olan gemi, aynı zamanda 200 kişilik bir ekip için yaşam alanı sağlıyor.