Yıldız Futbolcu Mehmet Ekici Sahalara Döndü

yildiz-futbolcu-mehmet-ekici-sahalara-dondu

Bir dönem Süper Lig’in yıldızlarından biri olarak öne çıkan Mehmet Ekici, futbol tutkunlarının aklında en çok Trabzonspor’daki performansıyla yer aldı. Bordo-mavili formayı giydiği 83 resmi karşılaşmada 18 gol ve 18 asist kaydeden Ekici, 2014 yılında Werder Bremen’den transfer edilerek Karadeniz temsilcisinin önemli oyuncularından biri hâline geldi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

2017 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımda 49 maçta 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe’deki döneminin ardından, 2020 yılında profesyonel futbol kariyerine ara veren eski milli futbolcu, sahalara dönüş yapma kararı aldı.

