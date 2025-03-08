Yıldız Holding, Fırsat Eşitliğine Odaklanıyor

YILDIZ HOLDİNG’DEN KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla sosyal faydayı önceliklendiriyor. Çamlıca Kampüs’te düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmaları ve bu alanda elde edilen somut sonuçları paylaştı. Etkinlikte, fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. Yıldız Holding Kadın Platformu’nun 2024 yılı Raporu ile fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanındaki başarılar duyuruldu. Raporda yer alan verilere göre, 2024 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükselirken, Yıldız Holding gıda ve perakende sektöründe “EŞİT ÜCRET Sertifikası”nı almaya hak kazanan ilk Holding oldu. Kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle son üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer yarattı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik projeleri hayata geçirdi.

KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ TEMSİLİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kadınların iş hayatındaki temsiliyetinin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Ülker, “Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor” dedi. Ayrıca, Yıldız Holding’in lider bir kuruluş olarak bu konuda önemli bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Ülker, “Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler yalnızca iş dünyasına değil, topluma da fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

VERİLER VE BAŞARI ÖYKÜLERİ

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Kadın Platformu’nun 2024 raporundan güncel verileri açıkladı. “Fırsat eşitliği performansımızı ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz” diyen Mutuş, kadın temsiliyetinin son 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a yükseldiğini ve kıdemli kadın yönetici oranının yüzde 35, kadın yönetim kurulu üyelerinin oranının ise yüzde 22’ye ulaştığını belirtti. Ayrıca, STEM alanlarında 30 yaş altı kadın çalışan oranının yüzde 52 olduğu bilgisini paylaştı.

POTİFİK ÇALIŞMA ORTAMI VE ARAŞTIRMALAR

Yıldız Holding’in pozitif iş yeri kültürü, “Great Place to Work” ile tescillendi. Etkinlikte, Marmara Üniversitesi’nden yapılan “İş ve Özel Yaşam Dengesi” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, bu araştırmanın Yıldız Holding’in projelerinin başarısını teyit ettiğini vurguladı. “Çalışan mutluluğu, istihdamın sürdürülebilirliği ve şirketlerin güçlü bir işveren markası oluşturarak yetenekleri kendilerine çekebilmesi açısından büyük önem taşır” dedi.

KADIN ROL MODELLERİ

Etkinliğin konuk konuşmacısı Melisa Tokgöz Mutlu, gıda sektöründe başarılı bir kadın rol model olarak katılımcılarla deneyimlerini paylaştı ve iş-özel yaşam dengesinin korunmasına yönelik ipuçlarını aktardı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK PROJELERİ

Yıldız Holding, kadınların ekonomik güçlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen projeleri hakkında bilgiler verdi. “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi ile kadın çiftçilerin güçlenmesi hedeflenirken, “Şok’ta Ben de Varım Projesi” kooperatiflerle iş birliği yaparak kadınların el emeği ürünlerini pazara sunuyor. Yıldız Holding’in kadın girişimciliğini destekleme çabaları, toplumsal dönüşüm ve fırsat eşitliği konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.