Yıldız Tilbe’den Gazze İçin 300 Bin Dolar Bağış

DÜNYA SOYKIRIMA TANIKLIK EDİYOR

İsrail’in tamamen abluka altına aldığı Gazze’de, Filistinliler iki yılı aşkın bir süre boyunca bombardımanlar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail’in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa karşı dayanaksız basit çadırlarda kışı geçirmeye çalışıyor. Abluka nedeniyle ısınma veya soğuktan korunma malzemelerine erişim imkânı bulunmayan Filistinlilere yönelik yardımlar devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMDESTEK OLDU

Yardımlarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Filistinlilere yeni bir destek sunuyor. Tilbe, Gazze’de iki tam teşekküllü çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağışta bulundu.

KONSER ORGANİZE EDİYOR

Ayrıca, Tilbe’nin çadır kentlerde yaşayan Filistinli ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze yararına bir konser düzenleyeceği bilgisi verildi. Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla yaptığı bağışla ilgili olarak Tilbe, “Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun” diyerek destek çağrısında bulundu.