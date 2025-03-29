Yıldız: Tutuklama Yerine Alternatifler Düşünülmeli

YILDIZ’DAN HUKUKİ DeĞERLENDİRME

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kamuoyunda yeniden gündeme gelen “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” iddialarına cevap verdi. Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Yıldız, ceza muhakemesinde ölçülülük ilkesinin kritik olduğunu belirtti ve tutuklama yerine alternatif tedbirlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CİDDİYETLE KARŞILANAN İLKELER

Yıldız, ceza muhakemesinin amacını şöyle tanımladı: “Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek, eyleme uygun yaptırımın belirlendiği bir süreçtir.” Son günlerde sıkça telaffuz edilen “masumiyet karinesi” ve “düşman ceza hukuku” terimleriyle ilgili olarak, Yıldız, “Anayasa 38/4’e göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Bu bir karinedir ve ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir” sözlerini kullandı.

ALTERNATİF TEDBİRLER GEREKİYOR

Tutuklamanın masumiyet karinesiyle uyumu hakkında tartışmalara değinen Yıldız, “Hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerinin, özellikle kamu menfaati amacıyla uygulanması, masumiyet karinesiyle ne ölçüde bağdaşır, bu akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ihlal edilmiyorsa ve mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir” dedi.

BASKI VE İFİRAZLARA YANIT

Yıldız, “Tutuklulara düşman ceza hukuku uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradır. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur” şeklinde belirttiği açıklamasında, eleştirileri reddetti. Ayrıca, sağlık durumu ciddi olan tutuklularla ilgili, “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir” ifadelerini kullandı. Mesajını “Hayırlı Bayramlar” dileğiyle sonlandıran Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla patlak veren hukuki tartışmaların ışığında genel bir hukuk politikası değerlendirmesi yapmış oldu. Açıklamanın Ramazan Bayramı arifesinde yapılması ise dikkat çekti.