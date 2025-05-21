“Yıldızların Nereye Gittiğini Biliyor Musunuz”

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Süper Lig’de heyecan dolu 2024-2025 sezonunu Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenerek şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve böylece göğsüne 5’inci yıldızı takma fırsatını yakaladı. Üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, toplamda 25’inci Lig şampiyonluğuna ulaştı.

FENERBAHÇE’YE YAPILAN GÖNDERMELER

Tarihi başarının ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir drone’un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı anlar yer aldı. Videonun altında ise, “Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz” ifadesi yer aldı. Bu paylaşım, Galatasaray’ın Süper Lig’de kazandığı şampiyonluk sayısı ile beşinci yıldıza ulaşmasına vurgu yaparken, Fenerbahçe ile ilgili yıllardır süregelen yıldız tartışmalarına dolaylı bir cevap niteliği taşıdı.

TARAFTARLARIN COŞKUSU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı büyük bir heyecanla karşıladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaştı. Galatasaray’ın şampiyonluğu ve sosyal medya üzerindeki etkisi, kulüp camiasında büyük bir mutluluk yarattı.